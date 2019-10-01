Новости дня
В Академическом районе открылась подстанция скорой помощи
1 октябрь 2019 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе по адресу улица Рябинина, 32 открылась первая подстанция скорой помощи.
На торжественном мероприятии, приуроченном ко дню рождения района, присутствовали представители правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга и строительной компании «Ренова групп».
Подстанция оборудована медицинской техникой и мебелью стоимостью 2 млн 655 тыс. руб., выделенных из городского бюджета. Экстренную и неотложную помощь жителям Академического и соседних территорий будут оказывать пять медицинских бригад. На станции будут работать 61 медик и 39 водителей.
В задачи сотрудников входит оказание специализированной медицинской помощи, способствующей стабилизации или улучшению состояния пациента, и осуществление при необходимости медицинской эвакуации.
Обслуживание вызовов на новой подстанции будет осуществляться на приобретенных машинах класса «В» и класса «С», которые оснащены в соответствии с самыми современными требованиями.
«Всё необходимое, безусловно, есть. При умелом пользовании с помощью этой аппаратуры мы можем оказать всю необходимую помощь. Понятно, что не сможем здесь провести хирургическое вмешательство, но провести манипуляции по замещению жизненно важных функций организма мы сумеем», — рассказал врач-реаниматолог Игорь Липин.
Правительство Свердловской области выкупило здание у застройщика АО «РСГ-Академическое» и передало в безвозмездное пользование станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
На торжественном мероприятии, приуроченном ко дню рождения района, присутствовали представители правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга и строительной компании «Ренова групп».
Подстанция оборудована медицинской техникой и мебелью стоимостью 2 млн 655 тыс. руб., выделенных из городского бюджета. Экстренную и неотложную помощь жителям Академического и соседних территорий будут оказывать пять медицинских бригад. На станции будут работать 61 медик и 39 водителей.
В задачи сотрудников входит оказание специализированной медицинской помощи, способствующей стабилизации или улучшению состояния пациента, и осуществление при необходимости медицинской эвакуации.
Обслуживание вызовов на новой подстанции будет осуществляться на приобретенных машинах класса «В» и класса «С», которые оснащены в соответствии с самыми современными требованиями.
«Всё необходимое, безусловно, есть. При умелом пользовании с помощью этой аппаратуры мы можем оказать всю необходимую помощь. Понятно, что не сможем здесь провести хирургическое вмешательство, но провести манипуляции по замещению жизненно важных функций организма мы сумеем», — рассказал врач-реаниматолог Игорь Липин.
Правительство Свердловской области выкупило здание у застройщика АО «РСГ-Академическое» и передало в безвозмездное пользование станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Академическом районе Екатеринбурга откроется подстанция скорой помощи
- В районе Академический в Екатеринбурге появится подстанция скорой помощи
- В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ откроется новая подстанция скорой медицинской помощи
- Бригады скорой помощи Екатеринбурга за 2013 год обслужили 1,5 млн человек
- В Екатеринбурге открылась двенадцатая подстанция скорой помощи