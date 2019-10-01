В Академическом районе открылась подстанция скорой помощи

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе по адресу улица Рябинина, 32 открылась первая подстанция скорой помощи.На торжественном мероприятии, приуроченном ко дню рождения района, присутствовали представители правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга и строительной компании «Ренова групп».Подстанция оборудована медицинской техникой и мебелью стоимостью 2 млн 655 тыс. руб., выделенных из городского бюджета. Экстренную и неотложную помощь жителям Академического и соседних территорий будут оказывать пять медицинских бригад. На станции будут работать 61 медик и 39 водителей.В задачи сотрудников входит оказание специализированной медицинской помощи, способствующей стабилизации или улучшению состояния пациента, и осуществление при необходимости медицинской эвакуации.Обслуживание вызовов на новой подстанции будет осуществляться на приобретенных машинах класса «В» и класса «С», которые оснащены в соответствии с самыми современными требованиями.«Всё необходимое, безусловно, есть. При умелом пользовании с помощью этой аппаратуры мы можем оказать всю необходимую помощь. Понятно, что не сможем здесь провести хирургическое вмешательство, но провести манипуляции по замещению жизненно важных функций организма мы сумеем», — рассказал врач-реаниматолог Игорь Липин.Правительство Свердловской области выкупило здание у застройщика АО «РСГ-Академическое» и передало в безвозмездное пользование станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.