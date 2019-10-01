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В Свердловской области индекс производства сельскохозпродукции в 2018 году вырос на 5,8%

1 октябрь 2019 (13:56)

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2019. В Свердловской области индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году вырос на 5,8% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает Свердловскстат, индекс в растениеводстве вырос на 14,8%, а животноводстве — на 0,7%.

Объем сельскохозяйственной продукции составил 8 млрд 495 млн 960 тыс. руб. (в растениеводстве — 3 млрд 317 млн 770 тыс. руб., а в животноводстве — 5 млрд 178 млн 190 тыс. руб.).

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