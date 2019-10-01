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Правительство РФ не поддержало законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг

УрБК, Москва, 01.10.2019. Правительство России не поддержало законопроект о взимании штрафов с авиакомпаний за овербукинг — продажу билетов в количестве, превышающем число мест в самолете. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект отзыва, подготовленный комиссией по законопроектной деятельности.



Разработчики документа призывают учесть, что овербукинг используется перевозчиками, включая иностранные, для минимизации убытков, вызванных отказом некоторых пассажиров от перевозки. Отмечается, что проблему целесообразно решать путем внесения в Воздушный кодекс РФ изменений, предусматривающих предоставление перевозчиком компенсационных выплат пассажирам при изменении условий договора воздушной перевозки по инициативе перевозчика.



Согласно законопроекту, необходимо установить «обоснованную в связи со сложившейся международной практикой шкалу в зависимости от протяженности маршрута и времени задержки прибытия пассажиров в аэропорт назначения».



Напомним, законопроект о введении ответственности авиакомпаний за овербукинг внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Документ предполагает штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение перевозчик должен будет заплатить до 200 тыс. руб. К ответственности будут привлекаться и должностные лица авиакомпаний, штраф для них составит от 10 тыс. до 15 тыс. руб. за первое нарушение и до 30 тыс. руб. за повторное.

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