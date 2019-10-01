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В Челябинской области в суд направили уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции на сумму более 40 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.10.2019. В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте табачной продукции и нелегальном использовании товарного знака.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в период с января 2016 по ноябрь 2018 года соучастники без регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществили оптовую продажу сигарет постоянным покупателям на общую сумму свыше 39 млн руб.



Кроме того, из гаражных боксов на территории Челябинска сотрудниками полиции изъята немаркированная табачная продукция на общую сумму около 4,4 млн руб.



Среди изъятой продукции обнаружены контрафактные сигареты с товарными знаками известных торговых марок, незаконным использованием которых правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млн руб.



Обоим предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Правообладателем заявлен гражданский иск на сумму свыше 2,3 млн руб. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 176 тыс. руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд Челябинска.

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