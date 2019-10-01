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На сокращение российских чиновников планируется потратить 4,8 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.10.2019. На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минфина.



В 2020-2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в Аналитическом Кредитном Рейтинговом Агентстве (АКРА). Эксперты считают, что в первую очередь со службы попросят уйти работающих пенсионеров и молодежь. Анонсированная ранее Минфином масштабная оптимизация позволит экономить государству до 100 млрд руб. в год.



Напомним, ранее в Минфине анонсировали масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов — на 5%. К 2021 году этот показатель в регионах должен будет достичь 15%.



Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 млрд руб. Сейчас эта сумма ежегодно направляется на повышение жалований чиновников для поддержания зарплат на конкурентном уровне. Татьяна Нестеренко оценила общее количество госслужащих разного уровня в 2,4 млн человек, или 3,3% от общей численности занятого в экономике населения. Таким образом, на 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника.

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