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На Южном Урале предприятие «Промвзрыв» заплатит 200 тыс. рублей штрафа за выгрузку опасного груза без лицензии

УрБК, Челябинск, 01.10.2019. В Челябинской области на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги ООО «Промвзрыв» выгружало опасный груз без наличия необходимой на это лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Златоустовский городской суд Челябинской области назначил «Промвзрыву» штраф в размере 200 тыс. руб.



В целях устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление.

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