Новости дня
На Южном Урале предприятие «Промвзрыв» заплатит 200 тыс. рублей штрафа за выгрузку опасного груза без лицензии
1 октябрь 2019 (12:05)
УрБК, Челябинск, 01.10.2019. В Челябинской области на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги ООО «Промвзрыв» выгружало опасный груз без наличия необходимой на это лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Златоустовский городской суд Челябинской области назначил «Промвзрыву» штраф в размере 200 тыс. руб.
В целях устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление.
В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Златоустовский городской суд Челябинской области назначил «Промвзрыву» штраф в размере 200 тыс. руб.
В целях устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Серове компания «ТМХ-Сервис» оштрафована за работу с отходами без лицензии
- В Екатеринбурге ООО «Уралпрофклиника» оштрафовано за оказание медицинских услуг без лицензии
- Должностные лица филиала ОАО «РЖД» привлечены к ответственности за нарушение безопасности движения поездов
- В деятельности ООО «Авиакомпания СКОЛ» обнаружены нарушения закона об авиационной безопасности
- СУБР намерен обжаловать решение Уральской транспортной прокуратуры, оштрафовавшей предприятие за незаконную погрузку и выгрузку взрывчатых материалов на железнодорожном пути необщего пользования