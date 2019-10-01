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В России банки массово снижают ставки по ипотеке
1 октябрь 2019 (11:43)
УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА «Новости» на основе проведенного опроса кредитных организаций.
Ранее о снижении ставок по ипотеке объявил Сбербанк. О решении снизить ставки, согласно опросу, объявили также Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Дом.РФ». Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составит 7,3% годовых, в Газпромбанке — 8,7%, в Альфа-банке — 8,49% годовых, Райффайзенбанке — 8,99% годовых, «Дом.РФ» — 8,5% годовых.
Возможность снижения ипотечных ставок допустили также в банке «Открытие», «Росбанк Дом» и Московский кредитный банк. Там заявили, что примут решение о корректировке ставок в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.
Минфин, Минстрой, Банк России и Минэкономразвития совместно с «Дом.РФ» по поручению президента РФ Владимира Путина в настоящее время разрабатывают дополнительные меры по снижению ставок по ипотеке до 8% годовых и менее.
По данным Банка России, средняя ипотечная ставка в России в августе снизилась до 9,91% с 10,24% в июле. Ипотечный портфель на 1 августа составил 7,2 трлн руб. При этом еще в начале года российские банки повышали ставки по ипотеке.
Ранее о снижении ставок по ипотеке объявил Сбербанк. О решении снизить ставки, согласно опросу, объявили также Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Дом.РФ». Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составит 7,3% годовых, в Газпромбанке — 8,7%, в Альфа-банке — 8,49% годовых, Райффайзенбанке — 8,99% годовых, «Дом.РФ» — 8,5% годовых.
Возможность снижения ипотечных ставок допустили также в банке «Открытие», «Росбанк Дом» и Московский кредитный банк. Там заявили, что примут решение о корректировке ставок в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.
Минфин, Минстрой, Банк России и Минэкономразвития совместно с «Дом.РФ» по поручению президента РФ Владимира Путина в настоящее время разрабатывают дополнительные меры по снижению ставок по ипотеке до 8% годовых и менее.
По данным Банка России, средняя ипотечная ставка в России в августе снизилась до 9,91% с 10,24% в июле. Ипотечный портфель на 1 августа составил 7,2 трлн руб. При этом еще в начале года российские банки повышали ставки по ипотеке.
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