Новости дня

В России банки массово снижают ставки по ипотеке

УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА «Новости» на основе проведенного опроса кредитных организаций.



Ранее о снижении ставок по ипотеке объявил Сбербанк. О решении снизить ставки, согласно опросу, объявили также Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Дом.РФ». Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составит 7,3% годовых, в Газпромбанке — 8,7%, в Альфа-банке — 8,49% годовых, Райффайзенбанке — 8,99% годовых, «Дом.РФ» — 8,5% годовых.



Возможность снижения ипотечных ставок допустили также в банке «Открытие», «Росбанк Дом» и Московский кредитный банк. Там заявили, что примут решение о корректировке ставок в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.



Минфин, Минстрой, Банк России и Минэкономразвития совместно с «Дом.РФ» по поручению президента РФ Владимира Путина в настоящее время разрабатывают дополнительные меры по снижению ставок по ипотеке до 8% годовых и менее.



По данным Банка России, средняя ипотечная ставка в России в августе снизилась до 9,91% с 10,24% в июле. Ипотечный портфель на 1 августа составил 7,2 трлн руб. При этом еще в начале года российские банки повышали ставки по ипотеке.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:43</span><br /><strong>В России банки массово снижают ставки по ипотеке</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА «Новости» на основе проведенного опроса кредитных организаций.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090264-v-rossii-banki-massovo-snizhayut-stavki-po-ipoteke.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: