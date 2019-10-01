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Распадская угольная компания закупила технику для перемонтажа шахтного оборудования на 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Распадская угольная компания (находится под управлением ЕВРАЗа) закупила пять единиц техники на сумму более 300 млн руб. Предприятие приобрело две самоходных машины Petitto Mule и технику для демонтажа и монтажа шахтного оборудования Sandvik, сообщает пресс-служба компании.



«Самоходные машины Petitto Mule успешно прошли испытания на шахте «Распадская» при перемонтаже лавы 5а-7-32. В сентябре прошло обучение на новых машинах Sandvik LS190s работников Управления по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования, которое провел представитель компании, инженер по взрывозащищенным погрузочно-доставочным машинам Стюарт МакГи», — говорится в сообщении.



Теперь транспортировка лавного оборудования будет проходить по новой технологии. Крупные элементы оборудования будут перемешаться не по монорельсовой подвесной дороге, а по напочвенной трассе. Такой способ и безопаснее, и быстрее: время, необходимое на перемещение и монтаж секций, сокращается более чем вдвое.



Для новых машин в вентиляционном штреке 4-6-37 шахты «Распадской» построили подземную автодорогу. В ноябре они будут спущены в шахту и приступят к работе по перемонтажу лавы 4-6-33 в лаву 4-6-35.



В 2020 году комплект монтажно-транспортного оборудования будет применен при перемонтаже лавы 3-2-1бис на шахте «Распадская-Коксовая».

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