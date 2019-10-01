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Распадская угольная компания закупила технику для перемонтажа шахтного оборудования на 300 млн рублей
1 октябрь 2019 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Распадская угольная компания (находится под управлением ЕВРАЗа) закупила пять единиц техники на сумму более 300 млн руб. Предприятие приобрело две самоходных машины Petitto Mule и технику для демонтажа и монтажа шахтного оборудования Sandvik, сообщает пресс-служба компании.
«Самоходные машины Petitto Mule успешно прошли испытания на шахте «Распадская» при перемонтаже лавы 5а-7-32. В сентябре прошло обучение на новых машинах Sandvik LS190s работников Управления по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования, которое провел представитель компании, инженер по взрывозащищенным погрузочно-доставочным машинам Стюарт МакГи», — говорится в сообщении.
Теперь транспортировка лавного оборудования будет проходить по новой технологии. Крупные элементы оборудования будут перемешаться не по монорельсовой подвесной дороге, а по напочвенной трассе. Такой способ и безопаснее, и быстрее: время, необходимое на перемещение и монтаж секций, сокращается более чем вдвое.
Для новых машин в вентиляционном штреке 4-6-37 шахты «Распадской» построили подземную автодорогу. В ноябре они будут спущены в шахту и приступят к работе по перемонтажу лавы 4-6-33 в лаву 4-6-35.
В 2020 году комплект монтажно-транспортного оборудования будет применен при перемонтаже лавы 3-2-1бис на шахте «Распадская-Коксовая».
«Самоходные машины Petitto Mule успешно прошли испытания на шахте «Распадская» при перемонтаже лавы 5а-7-32. В сентябре прошло обучение на новых машинах Sandvik LS190s работников Управления по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования, которое провел представитель компании, инженер по взрывозащищенным погрузочно-доставочным машинам Стюарт МакГи», — говорится в сообщении.
Теперь транспортировка лавного оборудования будет проходить по новой технологии. Крупные элементы оборудования будут перемешаться не по монорельсовой подвесной дороге, а по напочвенной трассе. Такой способ и безопаснее, и быстрее: время, необходимое на перемещение и монтаж секций, сокращается более чем вдвое.
Для новых машин в вентиляционном штреке 4-6-37 шахты «Распадской» построили подземную автодорогу. В ноябре они будут спущены в шахту и приступят к работе по перемонтажу лавы 4-6-33 в лаву 4-6-35.
В 2020 году комплект монтажно-транспортного оборудования будет применен при перемонтаже лавы 3-2-1бис на шахте «Распадская-Коксовая».
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