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В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах
1 октябрь 2019 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Сегодня, 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года.
Теперь запрещается использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать такие услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его системами звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами.
Ранее эксперты заявляли, что эта мера приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян. По их словам, особенно заметно ликвидация хостелов в жилых домах скажется на Санкт-Петербурге, так как именно там подобные малые средства размещения широко представлены и пользуются большим спросом. Отмечается также, что, вероятно, спрос из хостелов перейдет в «серый сегмент» жилья с посуточной сдачей квартир в аренду.
Теперь запрещается использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать такие услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его системами звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами.
Ранее эксперты заявляли, что эта мера приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян. По их словам, особенно заметно ликвидация хостелов в жилых домах скажется на Санкт-Петербурге, так как именно там подобные малые средства размещения широко представлены и пользуются большим спросом. Отмечается также, что, вероятно, спрос из хостелов перейдет в «серый сегмент» жилья с посуточной сдачей квартир в аренду.
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