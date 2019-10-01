Новости дня

В Екатеринбурге включили отопление во всех социальных объектах

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2019. В Екатеринбурге заканчивается четвертый этап подключения к теплоснабжению. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«По последним данным на 18 часов 30 сентября, в Екатеринбурге отопление включено во всех детских садах, школах, больницах и других социальных объектах. В жилом фонде подключение к теплоносителям многоквартирных жилых домов составляет более 98%. Всего же в уральской столице энергетикам предстоит обогреть 7 тыс. 945 домов», — говорится в сообщении.



Отметим, что отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал с 16 сентября.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:42</span><br /><strong>В Екатеринбурге включили отопление во всех социальных объектах</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 01.09.2019. В Екатеринбурге заканчивается четвертый этап подключения к теплоснабжению. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090261-v-ekaterinburge-vklyuchili-otoplenie-vo-vseh-socialnyh-obektah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: