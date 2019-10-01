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В Екатеринбурге включили отопление во всех социальных объектах
1 октябрь 2019 (10:42)
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2019. В Екатеринбурге заканчивается четвертый этап подключения к теплоснабжению. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
«По последним данным на 18 часов 30 сентября, в Екатеринбурге отопление включено во всех детских садах, школах, больницах и других социальных объектах. В жилом фонде подключение к теплоносителям многоквартирных жилых домов составляет более 98%. Всего же в уральской столице энергетикам предстоит обогреть 7 тыс. 945 домов», — говорится в сообщении.
Отметим, что отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал с 16 сентября.
«По последним данным на 18 часов 30 сентября, в Екатеринбурге отопление включено во всех детских садах, школах, больницах и других социальных объектах. В жилом фонде подключение к теплоносителям многоквартирных жилых домов составляет более 98%. Всего же в уральской столице энергетикам предстоит обогреть 7 тыс. 945 домов», — говорится в сообщении.
Отметим, что отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал с 16 сентября.
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