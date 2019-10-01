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Правительство РФ оценило объем «серых» зарплат в стране в 10 трлн рублей в год

УрБК, Москва, 01.10.2019. В России общий объем «серых» зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает 10 трлн руб. в год. Данные приведены в долгосрочном бюджетном прогнозе до 2036 года, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.



Так называемая неформальная экономика (то есть нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность) названа в числе основных рисков для российской бюджетной системы.



В документе говорится о том, что феномен «серого» фонда оплаты труда является ключевым с позиции создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками.



Авторы прогноза утверждают, что возникающие дисбалансы в налоговой нагрузке приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к «уходу в тень». Процесс требует повышения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в целях обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ. Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики.



«Параметры прогноза поступлений по так называемым зарплатным налогам в Бюджетном прогнозе основаны в том числе на предпосылке о стабилизации доли формального фонда оплаты труда в структуре трудовых доходов. Однако в случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних 5-10 лет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к 2034 году могут составить 1,5 процентного пункта валового внутреннего продукта ежегодно», — говорится в документе.



По мнению авторов бюджетного прогноза, минимизации рисков будет способствовать внедрение цифровых технологий в администрирование и совершенствование налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков с высоким риском «теневизации» (самозанятые, малый бизнес).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:24</span><br /><strong>Правительство РФ оценило объем «серых» зарплат в стране в 10 трлн рублей в год</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 01.10.2019. В России общий объем «серых» зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает 10 трлн руб. в год. Данные приведены в долгосрочном бюджетном прогнозе до 2036 года, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090260-pravitelstvo-rf-ocenilo-obem-seryh-zarplat-v-strane-v-10-trln-rubley-v-god.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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