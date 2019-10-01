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Правительство РФ оценило объем «серых» зарплат в стране в 10 трлн рублей в год
1 октябрь 2019 (10:24)
УрБК, Москва, 01.10.2019. В России общий объем «серых» зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает 10 трлн руб. в год. Данные приведены в долгосрочном бюджетном прогнозе до 2036 года, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Так называемая неформальная экономика (то есть нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность) названа в числе основных рисков для российской бюджетной системы.
В документе говорится о том, что феномен «серого» фонда оплаты труда является ключевым с позиции создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками.
Авторы прогноза утверждают, что возникающие дисбалансы в налоговой нагрузке приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к «уходу в тень». Процесс требует повышения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в целях обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ. Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики.
«Параметры прогноза поступлений по так называемым зарплатным налогам в Бюджетном прогнозе основаны в том числе на предпосылке о стабилизации доли формального фонда оплаты труда в структуре трудовых доходов. Однако в случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних 5-10 лет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к 2034 году могут составить 1,5 процентного пункта валового внутреннего продукта ежегодно», — говорится в документе.
По мнению авторов бюджетного прогноза, минимизации рисков будет способствовать внедрение цифровых технологий в администрирование и совершенствование налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков с высоким риском «теневизации» (самозанятые, малый бизнес).
Так называемая неформальная экономика (то есть нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность) названа в числе основных рисков для российской бюджетной системы.
В документе говорится о том, что феномен «серого» фонда оплаты труда является ключевым с позиции создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками.
Авторы прогноза утверждают, что возникающие дисбалансы в налоговой нагрузке приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к «уходу в тень». Процесс требует повышения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в целях обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ. Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики.
«Параметры прогноза поступлений по так называемым зарплатным налогам в Бюджетном прогнозе основаны в том числе на предпосылке о стабилизации доли формального фонда оплаты труда в структуре трудовых доходов. Однако в случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних 5-10 лет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к 2034 году могут составить 1,5 процентного пункта валового внутреннего продукта ежегодно», — говорится в документе.
По мнению авторов бюджетного прогноза, минимизации рисков будет способствовать внедрение цифровых технологий в администрирование и совершенствование налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков с высоким риском «теневизации» (самозанятые, малый бизнес).
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