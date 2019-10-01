Новости дня

Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве издательства, учрежденного Минобороны РФ

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве ОАО «Издательство и типография «Уральские военные вести», учредителем которого выступает министерство обороны РФ.



Как сообщается в материалах арбитража, истцом выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 1,9 млн руб.



Ранее инспекция уже обращалась в суд по поводу банкротства издания в ноябре 2017 года. Однако производство по делу было решено прекратить.



На официальном сайте министерства обороны РФ сообщается, что «Уральские военные вести» — это главное печатное издание Центрального военного округа. Под таким названием газета выпускалась с 1992 года. С 2010 года «Уральские военные вести» выходит в составе газеты «Красная звезда» как региональное приложение.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:44</span><br /><strong>Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве издательства, учрежденного Минобороны РФ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве ОАО «Издательство и типография «Уральские военные вести», учредителем которого выступает министерство обороны РФ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090258-sverdlovskiy-arbitrazh-rassmotrit-isk-o-bankrotstve-izdatelstva-uchrezhdennogo-minoborony-rf.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: