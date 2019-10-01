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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве издательства, учрежденного Минобороны РФ
1 октябрь 2019 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве ОАО «Издательство и типография «Уральские военные вести», учредителем которого выступает министерство обороны РФ.
Как сообщается в материалах арбитража, истцом выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 1,9 млн руб.
Ранее инспекция уже обращалась в суд по поводу банкротства издания в ноябре 2017 года. Однако производство по делу было решено прекратить.
На официальном сайте министерства обороны РФ сообщается, что «Уральские военные вести» — это главное печатное издание Центрального военного округа. Под таким названием газета выпускалась с 1992 года. С 2010 года «Уральские военные вести» выходит в составе газеты «Красная звезда» как региональное приложение.
Как сообщается в материалах арбитража, истцом выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 1,9 млн руб.
Ранее инспекция уже обращалась в суд по поводу банкротства издания в ноябре 2017 года. Однако производство по делу было решено прекратить.
На официальном сайте министерства обороны РФ сообщается, что «Уральские военные вести» — это главное печатное издание Центрального военного округа. Под таким названием газета выпускалась с 1992 года. С 2010 года «Уральские военные вести» выходит в составе газеты «Красная звезда» как региональное приложение.
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