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На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки
30 сентябрь 2019 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Екатеринбурге в процессе подключения к коммуникациям второй очереди жилого комплекса «Просторы», который возводит корпорация «Атомстройкомплекс» в районе Уктус-Левобережный, на стене одной из квартир 18-этажного дома появились мокрые подтеки.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
По сообщению жителей соседних домов, мокрые стены строящегося жилого здания они наблюдают уже не первый день.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Однако на видеокамерах, установленных напротив второй очереди ЖК «Просторы», для того, чтобы отслеживать ход строительства, мокрой кирпичной кладки не видно, чем также в группе «ЖК «Просторы» Екатеринбург от Атомстройкомплекса» возмущены собственники, живущие по соседству.
Судя по последнему комментарию в официальной группе застройщика в социальной сети «Вконтакте», сотрудники признают факт неработающих на объекте камер и обещают сообщить об этом вышестоящему руководству.
Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»
Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»
С какими еще проблемами придется столкнуться будущим жильцам второй очереди ЖК «Просторы», покажет время. УрБК будет следить за развитием событий.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
По сообщению жителей соседних домов, мокрые стены строящегося жилого здания они наблюдают уже не первый день.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Однако на видеокамерах, установленных напротив второй очереди ЖК «Просторы», для того, чтобы отслеживать ход строительства, мокрой кирпичной кладки не видно, чем также в группе «ЖК «Просторы» Екатеринбург от Атомстройкомплекса» возмущены собственники, живущие по соседству.
Судя по последнему комментарию в официальной группе застройщика в социальной сети «Вконтакте», сотрудники признают факт неработающих на объекте камер и обещают сообщить об этом вышестоящему руководству.
Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»
Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»
С какими еще проблемами придется столкнуться будущим жильцам второй очереди ЖК «Просторы», покажет время. УрБК будет следить за развитием событий.
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