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На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки

30 сентябрь 2019 (17:04)

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Екатеринбурге в процессе подключения к коммуникациям второй очереди жилого комплекса «Просторы», который возводит корпорация «Атомстройкомплекс» в районе Уктус-Левобережный, на стене одной из квартир 18-этажного дома появились мокрые подтеки.

На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»


По сообщению жителей соседних домов, мокрые стены строящегося жилого здания они наблюдают уже не первый день.

На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»

На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»


Однако на видеокамерах, установленных напротив второй очереди ЖК «Просторы», для того, чтобы отслеживать ход строительства, мокрой кирпичной кладки не видно, чем также в группе «ЖК «Просторы» Екатеринбург от Атомстройкомплекса» возмущены собственники, живущие по соседству.

Судя по последнему комментарию в официальной группе застройщика в социальной сети «Вконтакте», сотрудники признают факт неработающих на объекте камер и обещают сообщить об этом вышестоящему руководству.

На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки
Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»


На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки
Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»


С какими еще проблемами придется столкнуться будущим жильцам второй очереди ЖК «Просторы», покажет время. УрБК будет следить за развитием событий.

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