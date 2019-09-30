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На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки







Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»





По сообщению жителей соседних домов, мокрые стены строящегося жилого здания они наблюдают уже не первый день.





Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»





Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»





Однако на видеокамерах, установленных напротив второй очереди ЖК «Просторы», для того, чтобы отслеживать ход строительства, мокрой кирпичной кладки не видно, чем также в группе «ЖК «Просторы» Екатеринбург от Атомстройкомплекса» возмущены собственники, живущие по соседству.



Судя по последнему комментарию в официальной группе застройщика в социальной сети «Вконтакте», сотрудники признают факт неработающих на объекте камер и обещают сообщить об этом вышестоящему руководству.





Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»







Скриншот комментариев в официальном сообществе «Атомстройкомплекс» в социальной сети «Вконтакте»





С какими еще проблемами придется УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Екатеринбурге в процессе подключения к коммуникациям второй очереди жилого комплекса «Просторы», который возводит корпорация «Атомстройкомплекс» в районе Уктус-Левобережный, на стене одной из квартир 18-этажного дома появились мокрые подтеки.По сообщению жителей соседних домов, мокрые стены строящегося жилого здания они наблюдают уже не первый день.Однако на видеокамерах, установленных напротив второй очереди ЖК «Просторы», для того, чтобы отслеживать ход строительства, мокрой кирпичной кладки не видно, чем также в группе «ЖК «Просторы» Екатеринбург от Атомстройкомплекса» возмущены собственники, живущие по соседству.Судя по последнему комментарию в официальной группе застройщика в социальной сети «Вконтакте», сотрудники признают факт неработающих на объекте камер и обещают сообщить об этом вышестоящему руководству.С какими еще проблемами придется столкнуться будущим жильцам второй очереди ЖК «Просторы», покажет время. УрБК будет следить за развитием событий.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:04</span><br /><strong>На стене дома второй очереди ЖК «Просторы» в Екатеринбурге появились мокрые подтеки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Екатеринбурге в процессе подключения к коммуникациям второй очереди жилого комплекса «Просторы», который возводит корпорация «Атомстройкомплекс» в районе Уктус-Левобережный, на стене одной из квартир 18-этажного дома появились мокрые подтеки.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090251-vo-vtoroy-ocheredi-zhk-prostory-v-ekaterinburge-zatopilo-odnu-iz-kvartir.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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