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В России за год количество заемщиков с максимальной ПДН снизилось до 11,3%

УрБК, Москва, 30.09.2019. В России доля граждан, предельная долговая нагрузка (ПДН) которых находится на уровне более 50%, в 2019 году составила 11,3% от общего числа заемщиков, снизившись на 1,2 процентных пункта по сравнению прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом граждане с ПДН более 50% составляют одну из наиболее малочисленных групп заемщиков. Наибольшую долю в структуре заемщиков составляют граждане с самой низкой закредитованностью (ПДН — менее 10%). Так, в 2019 году их доля составила 31,4% от общего количества заемщиков.



«В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне. При этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 50% ежемесячных доходов. Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. И именно этой группе граждан станет все сложнее получить кредит после 1 октября», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Как отмечается в исследовании, доля самых закредитованных заемщиков снижается уже 4 года подряд.

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