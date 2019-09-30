Важно

В 2020 году в РФ вырастут акцизы на вино

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение акцизов на вино с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, с 1 января 2020 года будет действовать единая ставка на российское и импортное вино, а также вводятся акцизы на виноград, сусло и виноматериалы, которые используются при производстве вина.



Так, акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году составит 31 руб. за 1 литр, в 2021 году — 32 руб., в 2022 году — 33 руб. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 руб. за 1 литр, в 2021 году — 41 руб., в 2022 году — 43 руб.



Одновременно вводится акциз на виноград и виноматериалы. Ставка акциза на виноград в 2020 году составит 30 руб. за тонну, в 2021 году — 31 руб., в 2022 году — 32 руб., на виноматериалы — 31 руб. за литр, виноградное и фруктовое сусло — 32 руб. и 33 руб.



При этом налогоплательщикам, производящим такие напитки, предоставят получать налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.



Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:05</span><br /><strong>В 2020 году в РФ вырастут акцизы на вино</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение акцизов на вино с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090232-v-2020-godu-v-rf-vyrastut-akcizy-na-vino.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: