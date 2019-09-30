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ММК продолжает реализацию проектов по повышению энергоэффективности

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2019. Энергосберегающая служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отмечает свой день рождения. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



История энергосберегающей службы началась в сентябре 1957 года, когда была создана заводская лаборатория металлургической теплотехники (ЗЛМТ), в которую вошли группа специалистов-теплотехников из цеха КИПиА, газовая лаборатория, группа моделирования конструкций печей.



«В функции ЗЛМТ, в частности, вошли обязанности по разработке рациональных тепловых режимов мартеновских печей, нагревательных колодцев, методических и камерных печей, печей термообработки листовых станов, по совершенствованию конструкции печей и сожигательных устройств. Коллектив лаборатории занимался повышением эффективности тепловой работы нагревательных и термических печей прокатного производства, исследованием и наладкой режимов отопления и нагрева, внедрением новых огнеупорных и теплоизоляционных материалов. Отдельным направлением деятельности лаборатории было создание условий для внедрения средств автоматизации на теплотехнических агрегатах и их технологическая наладка», — говорится в сообщении.



В 1971 году в состав ЗЛМТ вошла группа, которая занималась учетом расходования отдельных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Впоследствии она получила статус лаборатории по использованию ТЭР (ЛИТЭР). Лаборатория решала задачу проведения политики энергосбережения на основе совершенствования методов учета, договорных отношений с потребителями ТЭР. Системой учета были охвачены все виды энергоресурсов, причем не только по цехам, но и по всем агрегатам, вырабатывающим и потребляющим энергоресурсы.



В начале марта 1996 года на базе ЦТТЛ (в 1976 году ЗЛМТ была переименована в ЦТТЛ) и персонала ОНиУТЭР, выполняющего функции контроля и учета электро- и энергоиспользования, был создан центр энергосберегающих технологий (ЦЭСТ).



«Сегодня основная цель ЦЭСТ — снижение расхода энергетических ресурсов на производство продукции ПАО «ММК». Задачи подразделения — разработка и реализация программ энергосбережения в ПАО «ММК», проработка, сопровождение, реализация идей по энергоэффективности, экономии топливно-энергетических ресурсов за счет сокращения предполагаемых потерь производства, проработка и сопровождение высокоэффективных малобюджетных инвестиционных проектов, энергосервисных контрактов, разработка и внедрение энергосберегающих технологий и режимов работы оборудования, обеспечение разработки теплотехнической части технологии плавления, нагрева, обжига, термообработки металла, шихты и других материалов», — сообщили представители ММК.



В прошлом году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на ММК составил около 500 млн руб.



Работники Центра ведут контроль, диагностику и наладку режимов работы горелочных устройств, теплотехнических, теплоэнергетических агрегатов, теплообменных устройств и систем паротеплоснабжения, учет выработки и потребления энергетических ресурсов по структурным подразделениям ММК, дочерним обществам, сторонним потребителям, осуществляют техническое сопровождение договоров энергоснабжения дочерних и сторонних организаций, а также договоров на оказание услуг по транспортировке энергоресурсов по сетям предприятия.

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