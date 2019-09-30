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В России с 2020 года освободили от уплаты НДФЛ отдельные категории граждан

УрБК, Москва, 30.09.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на документы с портала правовой информации.



Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тыс. руб. в год. Налогообложению также не подлежат стипендии студентов и аспирантов.



Подписанный президентом РФ закон об освобождении от уплаты НДФЛ всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, означает, что от налога на доходы физлиц теперь будут освобождаться, в частности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими и их родственниками.

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