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Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» добыли 2 млн тонн угля
30 сентябрь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Второй миллион тонн коксующегося угля из лавы 48-6 добыла в этом году очистная бригада участка № 1 (начальник Максим Даньшов, бригадир Геннадий Жуйков и механик Иван Доценко) шахты «Ерунаковская-VIII».
Как сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании, миллионный рубеж горняцкий коллектив преодолел еще в июне этого года.
«Новый производственный рекорд достигнут благодаря слаженной и профессиональной работе не только участка № 1, но и всего коллектива шахты. Добыча велась с соблюдением требований охраны труда. Безопасность угледобычи обеспечивалась надежной работой газоотсасывающих установок, мобильных дегазационных станций в комплексе с системами пылеподавления и аэрогазового контроля в шахте», — говорится в сообщении.
С производственным рекордом бригаду поздравили руководители Распадской угольной компании и шахты.
«2 млн т угля за 9 месяцев — это серьезный результат. Он говорит о том, что коллектив трудится стабильно, что в работе используется современное высокопроизводительное оборудование, отвечающее мировым стандартам безопасности», — отметил исполнительный директор компании Андрей Черепов.
Впереди у коллектива шахты «Ерунаковская-VIII» — подготовка следующей лавы с запасами 3 млн т. Для работы в ней уже приобретено новое современное оборудование: лавный конвейер и перегружатель. Монтаж лавы 48-7 уже начался. Ее планируют отрабатывать до конца 2020 года.
Бригада Геннадия Жуйкова стала третьим коллективом Распадской угольной компании, выдавшим с начала года 2 млн т угля. В сентябре двухмиллионный рубеж перешагнули шахты «Распадская» и «Алардинская».
«Ерунаковская-VIII» добывает коксующийся уголь марки «ГЖ», который поставляется на металлургические комбинаты ЕВРАЗа.
Как сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании, миллионный рубеж горняцкий коллектив преодолел еще в июне этого года.
«Новый производственный рекорд достигнут благодаря слаженной и профессиональной работе не только участка № 1, но и всего коллектива шахты. Добыча велась с соблюдением требований охраны труда. Безопасность угледобычи обеспечивалась надежной работой газоотсасывающих установок, мобильных дегазационных станций в комплексе с системами пылеподавления и аэрогазового контроля в шахте», — говорится в сообщении.
С производственным рекордом бригаду поздравили руководители Распадской угольной компании и шахты.
«2 млн т угля за 9 месяцев — это серьезный результат. Он говорит о том, что коллектив трудится стабильно, что в работе используется современное высокопроизводительное оборудование, отвечающее мировым стандартам безопасности», — отметил исполнительный директор компании Андрей Черепов.
Впереди у коллектива шахты «Ерунаковская-VIII» — подготовка следующей лавы с запасами 3 млн т. Для работы в ней уже приобретено новое современное оборудование: лавный конвейер и перегружатель. Монтаж лавы 48-7 уже начался. Ее планируют отрабатывать до конца 2020 года.
Бригада Геннадия Жуйкова стала третьим коллективом Распадской угольной компании, выдавшим с начала года 2 млн т угля. В сентябре двухмиллионный рубеж перешагнули шахты «Распадская» и «Алардинская».
«Ерунаковская-VIII» добывает коксующийся уголь марки «ГЖ», который поставляется на металлургические комбинаты ЕВРАЗа.
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