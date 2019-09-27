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Прокуратура выявила нарушение коррупционного законодательства в минсоцполитики Свердловской области
27 сентябрь 2019 (17:38)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Прокуратура Свердловской области выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в министерстве соцполитики региона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от надзорного ведомства президенту благотворительного фонда помощи детям с аутизмом «Я особенный» Александрине Хаитовой.
Согласно документу, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и его заместители Сергей Золотов и Алексей Сабитов предоставили неполные сведения в справках о доходах и имуществе за 2017-2018 годы.
Также прокуратура обнаружила нарушение в порядке предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (НКО) и потребовала исключить «коррупциогенный фактор путем изменения сроков подачи НКО документов для участия в конкурсе». Материалы прокурорской проверки переданы в ФСБ и губернатору Евгению Куйвашеву.
Фонд «Я особенный» покинул арендованное помещение из-за просрочки оплаты, обвинив в этом сокращение финансирования их услуг министерством социальной политики.
Согласно документу, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и его заместители Сергей Золотов и Алексей Сабитов предоставили неполные сведения в справках о доходах и имуществе за 2017-2018 годы.
Также прокуратура обнаружила нарушение в порядке предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (НКО) и потребовала исключить «коррупциогенный фактор путем изменения сроков подачи НКО документов для участия в конкурсе». Материалы прокурорской проверки переданы в ФСБ и губернатору Евгению Куйвашеву.
Фонд «Я особенный» покинул арендованное помещение из-за просрочки оплаты, обвинив в этом сокращение финансирования их услуг министерством социальной политики.
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