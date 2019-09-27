Застройщики устремились в центр

На Уральском форуме недвижимости свердловские девелоперы и независимые эксперты обсудили основные тенденции рынка жилья Екатеринбурга. Одним из главных трендов участники дискуссии назвали массовый переход застройщиков на реализацию проектов в уже сложившихся территориях.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что в последние годы в Екатеринбурге резко выросла доля строящегося жилья в центре и прилегающих районах. Еще в 2015 году показатель составлял 33%. К концу 2018 года доля выросла до 41%, в III квартале 2019 года — до 47%.«Это очень серьезное структурное изменение. До 2015 года наш рынок в большей степени рос за счет отдаленных и окраинных районов. Сейчас у нас очень много проектов в центре. Такого давно не было. Также очень много проектов в первом ценовом поясе. На мой взгляд, сокращение доли строящегося жилья на окраинах — это показатель определенного развития рынка, который постепенно подстраивается под потребности покупателя», — считает М. Хорьков.Центральные районы, как правило, намного лучше обеспечены необходимой социальной и транспортной инфраструктурой, чем отдаленные. Поэтому девелоперам сейчас выгоднее делать ставку на освоение уже сложившихся территорий.Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров сообщил, что массовое строительство жилья в центральных районах — следствие многолетней работы свердловских застройщиков.«На самом деле все хотят строить в первом ценовом поясе. Но ранее это было не так просто. Только сейчас свободные площадки на этих территориях стали более-менее системно выводиться на рынок. На ситуацию позитивно повлиял редевелопмент — вынос заводов за пределы центра и первого пояса», — рассказал Р. Музафаров.Также девелоперы стали активнее выкупать частные дома, чтобы освободить привлекательное место для застройки.Директор по продукту ГК «Атлас-Девелопмент» Вячеслав Батаков полагает, что рост числа проектов центре и прилегающих районах также может быть связан с возвращением на рынок инвесторов.«В кризис доля таких покупателей сокращалась до 3%. Когда-то этот показатель превышал 30%. Инвесторов можно условно разделить на две категории. Первая — покупатели, которые вкладывались для последующей перепродажи. Вторая — инвесторы, планирующие заработать за счет сдачи жилья в аренду. Сейчас обе категории покупателей вернулись на рынок. Инвесторы, как правило, хорошо разбираются в локациях. Чаще всего они выбирают первый ценовой пояс. Потому что такое жилье проще перепродать. Там более развитая инфраструктура. Кроме того, в первом поясе легче сдать квартиру в аренду», — заявил В. Батаков.Участники рынка сходятся во мнении, что в Екатеринбурге существует массовый спрос на квартиры в центральных районах. В этой ситуации застройщики вынуждены подстраиваться под потребности потенциальных покупателей, тратя серьезные ресурсы на освобождение или покупку свободных земельных участков на этих территориях.