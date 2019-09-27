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Застройщики устремились в центр
27 сентябрь 2019 (17:35)
На Уральском форуме недвижимости свердловские девелоперы и независимые эксперты обсудили основные тенденции рынка жилья Екатеринбурга. Одним из главных трендов участники дискуссии назвали массовый переход застройщиков на реализацию проектов в уже сложившихся территориях.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что в последние годы в Екатеринбурге резко выросла доля строящегося жилья в центре и прилегающих районах. Еще в 2015 году показатель составлял 33%. К концу 2018 года доля выросла до 41%, в III квартале 2019 года — до 47%.
«Это очень серьезное структурное изменение. До 2015 года наш рынок в большей степени рос за счет отдаленных и окраинных районов. Сейчас у нас очень много проектов в центре. Такого давно не было. Также очень много проектов в первом ценовом поясе. На мой взгляд, сокращение доли строящегося жилья на окраинах — это показатель определенного развития рынка, который постепенно подстраивается под потребности покупателя», — считает М. Хорьков.
Центральные районы, как правило, намного лучше обеспечены необходимой социальной и транспортной инфраструктурой, чем отдаленные. Поэтому девелоперам сейчас выгоднее делать ставку на освоение уже сложившихся территорий.
Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров сообщил, что массовое строительство жилья в центральных районах — следствие многолетней работы свердловских застройщиков.
«На самом деле все хотят строить в первом ценовом поясе. Но ранее это было не так просто. Только сейчас свободные площадки на этих территориях стали более-менее системно выводиться на рынок. На ситуацию позитивно повлиял редевелопмент — вынос заводов за пределы центра и первого пояса», — рассказал Р. Музафаров.
Также девелоперы стали активнее выкупать частные дома, чтобы освободить привлекательное место для застройки.
Директор по продукту ГК «Атлас-Девелопмент» Вячеслав Батаков полагает, что рост числа проектов центре и прилегающих районах также может быть связан с возвращением на рынок инвесторов.
«В кризис доля таких покупателей сокращалась до 3%. Когда-то этот показатель превышал 30%. Инвесторов можно условно разделить на две категории. Первая — покупатели, которые вкладывались для последующей перепродажи. Вторая — инвесторы, планирующие заработать за счет сдачи жилья в аренду. Сейчас обе категории покупателей вернулись на рынок. Инвесторы, как правило, хорошо разбираются в локациях. Чаще всего они выбирают первый ценовой пояс. Потому что такое жилье проще перепродать. Там более развитая инфраструктура. Кроме того, в первом поясе легче сдать квартиру в аренду», — заявил В. Батаков.
Участники рынка сходятся во мнении, что в Екатеринбурге существует массовый спрос на квартиры в центральных районах. В этой ситуации застройщики вынуждены подстраиваться под потребности потенциальных покупателей, тратя серьезные ресурсы на освобождение или покупку свободных земельных участков на этих территориях.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что в последние годы в Екатеринбурге резко выросла доля строящегося жилья в центре и прилегающих районах. Еще в 2015 году показатель составлял 33%. К концу 2018 года доля выросла до 41%, в III квартале 2019 года — до 47%.
«Это очень серьезное структурное изменение. До 2015 года наш рынок в большей степени рос за счет отдаленных и окраинных районов. Сейчас у нас очень много проектов в центре. Такого давно не было. Также очень много проектов в первом ценовом поясе. На мой взгляд, сокращение доли строящегося жилья на окраинах — это показатель определенного развития рынка, который постепенно подстраивается под потребности покупателя», — считает М. Хорьков.
Центральные районы, как правило, намного лучше обеспечены необходимой социальной и транспортной инфраструктурой, чем отдаленные. Поэтому девелоперам сейчас выгоднее делать ставку на освоение уже сложившихся территорий.
Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров сообщил, что массовое строительство жилья в центральных районах — следствие многолетней работы свердловских застройщиков.
«На самом деле все хотят строить в первом ценовом поясе. Но ранее это было не так просто. Только сейчас свободные площадки на этих территориях стали более-менее системно выводиться на рынок. На ситуацию позитивно повлиял редевелопмент — вынос заводов за пределы центра и первого пояса», — рассказал Р. Музафаров.
Также девелоперы стали активнее выкупать частные дома, чтобы освободить привлекательное место для застройки.
Директор по продукту ГК «Атлас-Девелопмент» Вячеслав Батаков полагает, что рост числа проектов центре и прилегающих районах также может быть связан с возвращением на рынок инвесторов.
«В кризис доля таких покупателей сокращалась до 3%. Когда-то этот показатель превышал 30%. Инвесторов можно условно разделить на две категории. Первая — покупатели, которые вкладывались для последующей перепродажи. Вторая — инвесторы, планирующие заработать за счет сдачи жилья в аренду. Сейчас обе категории покупателей вернулись на рынок. Инвесторы, как правило, хорошо разбираются в локациях. Чаще всего они выбирают первый ценовой пояс. Потому что такое жилье проще перепродать. Там более развитая инфраструктура. Кроме того, в первом поясе легче сдать квартиру в аренду», — заявил В. Батаков.
Участники рынка сходятся во мнении, что в Екатеринбурге существует массовый спрос на квартиры в центральных районах. В этой ситуации застройщики вынуждены подстраиваться под потребности потенциальных покупателей, тратя серьезные ресурсы на освобождение или покупку свободных земельных участков на этих территориях.
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