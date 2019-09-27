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Доля строящегося жилья в центральных районах Екатеринбурга выросла до 47%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что в последние годы в Екатеринбурге резко выросла доля строящегося жилья в Центре и прилегающих районах. Соответствующее заявление он сделал в рамках Уральского форума недвижимости.



По словам главного аналитика УПН, еще в 2015 году показатель составлял 33%. К концу 2018 года доля выросла до 41%, в III квартале 2019 года — до 47%.



«Это очень серьезное структурное изменение. До 2015 года наш рынок в большей степени рос за счет отдаленных и окраинных районов. Сейчас у нас очень много проектов в Центре. Такого давно не было. Также очень много проектов в первом ценовом поясе. На мой взгляд, сокращение доли строящегося жилья на окраинах — это показатель определенного развития рынка, который постепенно подстраивается под потребности покупателя», — считает М. Хорьков.

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