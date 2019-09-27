В TONe Павла Дурова

В социальных сетях продолжают появляться рекламные материалы с предложением присоединиться к инвестиционной блокчейн-платформе TelegramOpenNetwork (TON) Павла Дурова, которая еще не запущена. Эксперты предполагают, что за рекламной кампанией может стоять мошенническая схема по сбору персональных данных пользователей или же простое изъятие денег у доверчивых граждан, как это было на пике популярности Bitcoin.TON— блокчейн-платформа, защищенная встроенным прокси и анонимайзером, имеющая сервисы обмена сообщениями, хранения данных и платежных операций в криптовалютеGram, которую разработали братья Дуровы.Telegram 24 сентября впервые официально упомянул TON на своем официальном канале, анонсировав шесть конкурсов для разработчиков и дизайнеров с суммарным призовым фондом более 1 млн долл. США. Они продлятся с 24 сентября по 15 октября 2019 года.Интерес российских интернет-пользователей к темам TON и Gram подскочил в августе 2019 года, а по запросу «купить Gram» достиг годового пика в первую неделю сентября (пока приобрести криптовалюту нельзя, токены получили только инвесторы), следует из данных GoogleTrends. Это совпало с публикацией TheNewYorkTimes от 27 августа, согласно которой TON должен запуститься до 31 октября. Проект уже привлек инвестиции в размере 1,7 млрд долл. США.Рекламные объявления предложений заработка на криптовалютах с использованием образа основателя Telegram Павла Дурова продолжают появляться в Facebook. Они продвигаются аккаунтом «Успешный инвестор». Посты ведут на клон сайта информационного агентства РБК, где под видом независимого журналистского расследования предлагается зарегистрироваться в TON. Стоит отметить, что информационный ресурс создан с помощью бесплатного конструктора, что также заставляет сомневаться его подлинности.В публикации имеются ссылки на видеоматериалы и сайты, продвигающие платформу. Там обещают стабильный заработок в размере 10-15 тыс. руб. ежедневно. Как пишет «Коммерсантъ», рекламные объявления стали появляться и в самом Telegram.Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что о платформе знает очень мало людей. Это узкая целевая аудитория, которую сложно обмануть. По его мнению, высокой прибыли мошенники получить не смогут.«Это ведь не МММ-билеты Мавроди, что купил бумажку и все; чтобы разобраться в TON, надо знать, что такое Telegram, знать, что Дуров какую-то платформу создает и так далее. Целевая аудитория очень мизерная, и обмануть эту целевую аудиторию практически нереально», — сказал он.Независимый финансовый аналитик Константин Селянин отметил в данном случае наличие основных признаков финансовой пирамиды и рекомендовал не рассматривать предложения от сомнительных организаций.«Один из признаков — это то, что не совсем ясны цели, которые собираются реализовывать. Предлагается некий кот в мешке людям, которые не могут проверить, не могут никак его проконтролировать. Второй признак, явно существующий, — это то, что у любой финансовой компании должна быть лицензия, должна быть понятна их деятельность, она должна быть зарегистрирована соответствующим образом в ЦБ. Здесь этого тоже нет. Когда люди сталкиваются с такого рода предложениями, мы советуем даже не рассматривать, если не соблюдаются эти два важнейших условия», — сказал он.Также эксперт отметил еще один явный признак финансовой пирамиды — обещание доходности существенно выше, чем банковский депозит, который на сегодняшний день для юридических лиц составляет 10-12% годовых.Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях предупредил о рисках столкнуться с мошенниками перед запуском криптовалютLibra от Facebook и Gram от Telegram. По его мнению, злоумышленники могут начать продавать их до реального выхода на ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах).«Сейчас я вижу высокий риск того, что в ближайшее время может быть волна мошенничеств, финансовых пирамид, связанных с криптовалютами, с продажей новых криптовалют. Запускаются два крупных проекта — криптовалютыTelegram и Facebook в ближайшее время. Я опасаюсь, что следующая волна, которая будет связана с финансовыми продуктами, может быть из-за того, что будут пытаться продать якобы криптовалютыTelegram и криптовалюты Facebook до того, как они выйдут на самом деле. Это известные имена компаний, и мошенники могут этим воспользоваться», — цитирует Валерия Ляха РИА «Новости».Те, кто пытаются воспользоваться именем Павла Дурова, выдают за реальную причину попыток блокировки Telegram именно эту платформу. Так как якобы правительство не хочет, чтобы граждане узнали секретную формулу обогащения. А сам Дуров, по их словам, готов с помощью TON обеспечить светлое будущее каждому.