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В России увеличилось количество коррупционных преступлений

УрБК, Москва, 27.09.2019. В России с января по август 2019 года зарегистрировано 1 млн 355 тыс. 475 преступлений, что на 25 тыс. 610 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Число зарегистрированных преступлений выросло на территориях Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского, Северо-Западного, Центрального, Сибирского федеральных округов. Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Дальневосточном федеральном округе.



Рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, снижение — в 36.



В частности, число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности выросло на 3,6%. Количество преступлений, связанных с дачей взятки, увеличилось на 35,4% и посредничестве во взяточничестве — на 46,4%.



«Учитывая высокую латентность такого рода коррупционных преступлений, подобные скачки в статистических показателях позволяют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех правоохранительных органов по выявлению преступлений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве», — говорится в сообщении.

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