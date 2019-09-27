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В Екатеринбурге на три месяца закроют движение по улицам Азотной и Тружеников

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В Екатеринбурге до конца года закроют движение по улицам Азотной и Тружеников. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытия будут действовать с 30 сентября по 30 декабря 2019 года. Ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения для торгового центра по улице Димитрова.



Закрывать движение транспорта по улице Тружеников, от переулка Дозорного до переулка Башкирского будут поэтапно. 1 этап — между домами № 97 и 99, 2 этап — между домами № 105 и 107, 3 этап — между домами № 113 и 115.



По улице Азотной, от дома № 36 до дома № 48 перекрытия также будет проходить в три этапа. 1 этап — между домами № 36 и № 38, 2 этап — между домами № 40 и № 46, 3 этап — между домами № 46 и № 48.

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