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Управление Росимущества в Свердловской области выставило на продажу четыре иностранных внедорожника
27 сентябрь 2019 (15:40)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области выставило на аукцион четыре иностранных внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На аукцион выставлены автомобили BMW X6 2016 года выпуска по начальной цене 2 млн 235 тыс. 948 руб., Land Rover Range Rover 2009 года выпуска, начальная цена составляет 982 тыс. 939 руб., Land Rover Discovery 3 2007 года выпуска. Начальная цена — 415 тыс. 50 руб., Land Rover Freelander 2 2008 года выпуска по начальной цене 472 тыс. 659 руб.
Приём заявок осуществляется с 26 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года. Дата подведения итогов приема заявок и определения участников — 28 октября 2019 года. Аукцион пройдет 30 октября 2019 года на электронной торговой площадке. https://www.rts-tender.ru/.
На аукцион выставлены автомобили BMW X6 2016 года выпуска по начальной цене 2 млн 235 тыс. 948 руб., Land Rover Range Rover 2009 года выпуска, начальная цена составляет 982 тыс. 939 руб., Land Rover Discovery 3 2007 года выпуска. Начальная цена — 415 тыс. 50 руб., Land Rover Freelander 2 2008 года выпуска по начальной цене 472 тыс. 659 руб.
Приём заявок осуществляется с 26 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года. Дата подведения итогов приема заявок и определения участников — 28 октября 2019 года. Аукцион пройдет 30 октября 2019 года на электронной торговой площадке. https://www.rts-tender.ru/.
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