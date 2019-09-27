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Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 7 коп.
27 сентябрь 2019 (15:19)
УрБК, Москва, 27.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 13 коп. до 64,42 руб., евро снизился на 7 коп. до 70,32 руб.
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