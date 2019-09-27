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Инфляция в августе в УрФО составила 3,8%

По сравнению с предыдущим месяцем годовая инфляция в Уральском федеральном округе в августе 2019 года снизилась на 0,3%, составив 3,8%. Это стало возможным за счет смещения графика посевной и уборочной кампаний на более ранние сроки, сообщает пресс-служба Уральского Главного управление Банка России.



Годовая продовольственная инфляция в УрФО в августе по сравнению с июлем снизилась на 0,8 процентных пункта, до 4,3% из-за более раннего поступления овощей нового урожая (в частности, картофеля и томатов) и смещения сроков уборочной кампании в регионах-основных поставщиках продовольствия.



В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в округе выросла на 0,1 процентного пункта, до 3%. Как и в целом по России, это было обусловлено динамикой цен на топливном рынке. После завершения в июле действия соглашения нефтяных компаний и правительства РФ о заморозке цен бензин и дизельное топливо второй месяц растут умеренными темпами.



В сфере услуг годовая инфляция в июне снизилась на 0,2 процентных пункта, до 4,3%. На ее динамику в основном повлияли колебания стоимости авиабилетов, вызванные изменением ценовой политики отдельных авиакомпаний в ответ на более активный рост спроса населения на летний отдых за пределами Урала. С 1 августа введен демпфирующий механизм для авиакеросина, призванный частично компенсировать издержки авиакомпаний. В результате принятых мер годовые темпы прироста цен на авиабилеты в августе заметно снизились.



В августе инфляция в УрФО осталась ниже общероссийских показателей в основном за счет областей с более низким уровнем индексаций жилищно-коммунальных тарифов, чем в среднем по РФ. Однако самый высокий уровень инфляции сохраняется в Свердловской области (4,9%). При этом продовольственная инфляция в регионе заметно ниже среднероссийской, в основном за счет высокой конкуренции в торговой сети и присутствия магазинов почти всех крупнейших федеральных операторов.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:58</span><br /><strong>Инфляция в августе в УрФО составила 3,8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">По сравнению с предыдущим месяцем годовая инфляция в Уральском федеральном округе в августе 2019 года снизилась на 0,3%, составив 3,8%. Это стало возможным за счет смещения графика посевной и уборочной кампаний на более ранние сроки, сообщает пресс-служба Уральского Главного управление Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090208-inflyaciya-v-avguste-v-urfo-sostavila-38.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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