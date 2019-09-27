Важно
Инфляция в августе в УрФО составила 3,8%
27 сентябрь 2019 (14:58)
По сравнению с предыдущим месяцем годовая инфляция в Уральском федеральном округе в августе 2019 года снизилась на 0,3%, составив 3,8%. Это стало возможным за счет смещения графика посевной и уборочной кампаний на более ранние сроки, сообщает пресс-служба Уральского Главного управление Банка России.
Годовая продовольственная инфляция в УрФО в августе по сравнению с июлем снизилась на 0,8 процентных пункта, до 4,3% из-за более раннего поступления овощей нового урожая (в частности, картофеля и томатов) и смещения сроков уборочной кампании в регионах-основных поставщиках продовольствия.
В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в округе выросла на 0,1 процентного пункта, до 3%. Как и в целом по России, это было обусловлено динамикой цен на топливном рынке. После завершения в июле действия соглашения нефтяных компаний и правительства РФ о заморозке цен бензин и дизельное топливо второй месяц растут умеренными темпами.
В сфере услуг годовая инфляция в июне снизилась на 0,2 процентных пункта, до 4,3%. На ее динамику в основном повлияли колебания стоимости авиабилетов, вызванные изменением ценовой политики отдельных авиакомпаний в ответ на более активный рост спроса населения на летний отдых за пределами Урала. С 1 августа введен демпфирующий механизм для авиакеросина, призванный частично компенсировать издержки авиакомпаний. В результате принятых мер годовые темпы прироста цен на авиабилеты в августе заметно снизились.
В августе инфляция в УрФО осталась ниже общероссийских показателей в основном за счет областей с более низким уровнем индексаций жилищно-коммунальных тарифов, чем в среднем по РФ. Однако самый высокий уровень инфляции сохраняется в Свердловской области (4,9%). При этом продовольственная инфляция в регионе заметно ниже среднероссийской, в основном за счет высокой конкуренции в торговой сети и присутствия магазинов почти всех крупнейших федеральных операторов.
Годовая продовольственная инфляция в УрФО в августе по сравнению с июлем снизилась на 0,8 процентных пункта, до 4,3% из-за более раннего поступления овощей нового урожая (в частности, картофеля и томатов) и смещения сроков уборочной кампании в регионах-основных поставщиках продовольствия.
В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в округе выросла на 0,1 процентного пункта, до 3%. Как и в целом по России, это было обусловлено динамикой цен на топливном рынке. После завершения в июле действия соглашения нефтяных компаний и правительства РФ о заморозке цен бензин и дизельное топливо второй месяц растут умеренными темпами.
В сфере услуг годовая инфляция в июне снизилась на 0,2 процентных пункта, до 4,3%. На ее динамику в основном повлияли колебания стоимости авиабилетов, вызванные изменением ценовой политики отдельных авиакомпаний в ответ на более активный рост спроса населения на летний отдых за пределами Урала. С 1 августа введен демпфирующий механизм для авиакеросина, призванный частично компенсировать издержки авиакомпаний. В результате принятых мер годовые темпы прироста цен на авиабилеты в августе заметно снизились.
В августе инфляция в УрФО осталась ниже общероссийских показателей в основном за счет областей с более низким уровнем индексаций жилищно-коммунальных тарифов, чем в среднем по РФ. Однако самый высокий уровень инфляции сохраняется в Свердловской области (4,9%). При этом продовольственная инфляция в регионе заметно ниже среднероссийской, в основном за счет высокой конкуренции в торговой сети и присутствия магазинов почти всех крупнейших федеральных операторов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Инфляция в августе в УрФО составила 3,8%
- В УрФО годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла до 2,9%
- В УрФО годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла до 2,9%
- В апреле годовая инфляция в Свердловской области составила 5%
- В марте годовая инфляция в УрФО составила 4,2%