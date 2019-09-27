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В России отзывают 37 автомобилей Bentley Continental

УрБК, Москва, 27.09.2019. Официальный представитель изготовителя Bentley в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 37 автомобилей марки Bentley Continental, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).



«Причиной отзыва транспортных средств является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей изготовителей «Фольксваген Груп Рус» о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены регулятора.

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