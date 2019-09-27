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В Екатеринбурге более 97% школ подключены к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Сегодня, 27 сентября, в Екатеринбурге стартует заключительный четвертый этап подключения к теплу от централизованной системы теплоснабжения и локальных котельных объектов социальной сферы и жилых домов. Соответствующая информация опубликована на официальном портале муниципалитета.



По последним данным, в Екатеринбурге на 11.00 27 сентября отопление уже включено в 424 из 443 детских садов (95,7%), 172 из 177 школ (97,2%), 170 из 180 объектах здравоохранения (94,4%). В целом по социальной сфере эта цифра составляет 94,9%. В жилом фонде подключено 6 тыс. 699 из 7 тыс. 945 домов, что составляет 84,3%.



По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, все работы выполняются строго по намеченному графику, несмотря на незначительные локальные аварии в сетях.



До 1 октября батареи станут горячими в многоквартирных домах Пионерского поселка (улицы Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулок Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская), в Ленинском (улицы Хохрякова, Вайнера, 8 Марта, Куйбышева, Народной Воли, Радищева), Верх-Исетском (улицы Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей), Октябрьском (улицы Декабристов, Белинского, Тверитина, Луначарского) районах города, а также на Эльмаше (улицы Войкова, Старых Большевиков, Красных командиров, Кобозева, Ползунова).



По всем вопросам, связанным с отоплением домов, жители Екатеринбурга должны обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 005 (для стационарных телефонов), (343) 222-30-05 (для всех типов телефонов) или в районные штабы, возглавляемые заместителями глав администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.

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