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В России изменят санитарные правила для точек общественного питания

27 сентябрь 2019 (13:24)

УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила общественного питания. По его мнению, следует переходить на требования, установленные техническими регламентами Евразийского экономического союза. Об этом сообщает агентство «ТАСС».

Как говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России, Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг должны проработать и представить в правительство предложения по пересмотру санитарных правил.

В частности, предлагается пересмотреть СанПиН 2.3.2.1324-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»), СанПиН 2.3.2.1078-01 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов») и СанПиН 2.3.6.1079-01 (санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»).

До 15 октября Минэкономразвитие, Минпромторг и Роспотребнадзор должны отправить в кабмин предложения по проведению с 1 января в отдельных субъектах РФ эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, которую изготавливают предприятия общественного питания, процессов ее хранения, производства, перевозки и реализации, исходя из согласованных подходов.

Кроме того, до 11 ноября 2019 года Минэкономразвития и Минюст должны подготовить и внести в правительство проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан.

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