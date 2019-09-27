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В России изменят санитарные правила для точек общественного питания

УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила общественного питания. По его мнению, следует переходить на требования, установленные техническими регламентами Евразийского экономического союза. Об этом сообщает агентство «ТАСС».



Как говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России, Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг должны проработать и представить в правительство предложения по пересмотру санитарных правил.



В частности, предлагается пересмотреть СанПиН 2.3.2.1324-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»), СанПиН 2.3.2.1078-01 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов») и СанПиН 2.3.6.1079-01 (санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»).



До 15 октября Минэкономразвитие, Минпромторг и Роспотребнадзор должны отправить в кабмин предложения по проведению с 1 января в отдельных субъектах РФ эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, которую изготавливают предприятия общественного питания, процессов ее хранения, производства, перевозки и реализации, исходя из согласованных подходов.



Кроме того, до 11 ноября 2019 года Минэкономразвития и Минюст должны подготовить и внести в правительство проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан.

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