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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с руководством Федерации профсоюзов Свердловской области

27 сентябрь 2019 (13:03)

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 27 сентября 2019 года провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы, председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

«Во многом благодаря профсоюзному движению были созданы те традиции и успехи, которыми мы пользуемся по сей день. Уже более ста лет профсоюзы рядом с людьми во все периоды развития нашей страны. Сегодня профсоюзы — один из партнеров социально-экономического развития Екатеринбурга. Мы всегда обсуждаем все вопросы, в том числе и проблемные, и находим компромисс», — подчеркнул Александр Высокинский.

Глава города отметил, что администрация муниципалитета на постоянной основе проводит анализ по улучшению условий труда и росту зарплаты.

«Уральская столица показывает положительный рост по этим показателям. Федерация профсоюзов Свердловской области благодарна администрации города Екатеринбурга за созидательное партнерство и отклик на наши предложения», — отметил он.

Всемирный день действий «За достойный труд!» учредила международная Конфедерация профсоюзов. В соответствии с этим событием в Российской Федерации 7 октября традиционно проводится Всероссийская акция профсоюзов.

Цель мероприятий — привлечь внимание органов государственной власти и работодателей к выполнению майских указов президента Российской Федерации и требований профсоюзов по обеспечению устойчивого экономического роста, предоставления каждому человеку качественного рабочего места, достойной заработной платы, безопасных условий труда, справедливого уровня социальной защиты.

Также в рамках акции «За достойный труд!» и для популяризации профсоюзного движения среди учащихся и их родителей в старших классах общеобразовательных организаций проводятся профсоюзные уроки.

По итогам встречи Александра Высокинского и Андрея Ветлужских достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества администрации города Екатеринбурга и Федерации профсоюзов Свердловской области.

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