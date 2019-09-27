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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с руководством Федерации профсоюзов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 27 сентября 2019 года провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы, председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«Во многом благодаря профсоюзному движению были созданы те традиции и успехи, которыми мы пользуемся по сей день. Уже более ста лет профсоюзы рядом с людьми во все периоды развития нашей страны. Сегодня профсоюзы — один из партнеров социально-экономического развития Екатеринбурга. Мы всегда обсуждаем все вопросы, в том числе и проблемные, и находим компромисс», — подчеркнул Александр Высокинский.



Глава города отметил, что администрация муниципалитета на постоянной основе проводит анализ по улучшению условий труда и росту зарплаты.



«Уральская столица показывает положительный рост по этим показателям. Федерация профсоюзов Свердловской области благодарна администрации города Екатеринбурга за созидательное партнерство и отклик на наши предложения», — отметил он.



Всемирный день действий «За достойный труд!» учредила международная Конфедерация профсоюзов. В соответствии с этим событием в Российской Федерации 7 октября традиционно проводится Всероссийская акция профсоюзов.



Цель мероприятий — привлечь внимание органов государственной власти и работодателей к выполнению майских указов президента Российской Федерации и требований профсоюзов по обеспечению устойчивого экономического роста, предоставления каждому человеку качественного рабочего места, достойной заработной платы, безопасных условий труда, справедливого уровня социальной защиты.



Также в рамках акции «За достойный труд!» и для популяризации профсоюзного движения среди учащихся и их родителей в старших классах общеобразовательных организаций проводятся профсоюзные уроки.



По итогам встречи Александра Высокинского и Андрея Ветлужских достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества администрации города Екатеринбурга и Федерации профсоюзов Свердловской области.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:03</span><br /><strong>Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с руководством Федерации профсоюзов Свердловской области</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 27 сентября 2019 года провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы, председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090202-glava-ekaterinburga-aleksandr-vysokinskiy-vstretilsya-s-rukovodstvom-federacii-profsoyuzov-sverdlovskoy-oblasti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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