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В Кольцово задержали пьяного пассажира рейса Екатеринбург — Камрань

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажира рейса Екатеринбург — Камрань за хулиганство на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



«Во время полета 24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, создавая реальную угрозу безопасности пассажиров авиалайнера. На замечания членов экипажа мужчина не реагировал», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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