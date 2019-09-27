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При проведении общегородского опроса в Екатеринбурге будут использовать программу для защиты от фальсификаций при голосовании

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В Екатеринбурге будут использовать специальную программу, чтобы предотвратить двойное голосование в ходе опроса по выбору места строительства собора святой Екатерины. Об этом на брифинге заявил председатель горизбиркома Вадим Антошин.



«Сейчас мы тестируем специальную программу, которая предотвратит дублирование голосования. Мы считаем, что эта программа и работа сотрудников участков полностью гарантируют исключение дублирования», — сказал он.



По его словам, для экономии бюджетных средств решено не печатать сразу 700 тыс. опросных листов. В случае необходимости новые партии будут доставлять на участки. На сегодняшний день уже выбрано 70% людей, которые будут работать на пунктах опроса. Все они уже имели аналогичный опыт.



«Мы продумываем вопрос по фиксации подсчета — опечатанные ящики доставят в здание горадминистрации. Все это будет осуществляться гласно, в присутствии СМИ и наблюдателей. Думаем над схемой доставки. Но принцип освещения будет точно соблюдён. Сейчас решаем, в каком именно помещении будет идти подсчёт. Недействительные опросные листы будут сортироваться отдельно. В любом случае, какое бы число ни поддержало, все результаты будут. Опрос будет признан несостоявшимся, если не явится 1% избирателей», — добавил Вадим Антошин.



Для информирования голосующих избирком открыл горячую линию по номеру (343) 304-35-26, где можно узнать свой пункт.



Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом. Подведение итогов опроса состоится 14 октября.

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