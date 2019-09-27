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Челябинская прокуратура пресекла незаконную добычу скальных пород

27 сентябрь 2019 (11:33)

УрБК, Челябинск, 27.09.2019. В Челябинске на участке рядом со Старосмолинским карьером незаконно добывали скальные породы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Добыча осуществлялась на участке недр местного значения, не предоставленного в пользование в установленном законом порядке с использованием гусеничного экскаватора под управлением машиниста из Узбекистана (имеет патент)», — говорится в сообщении.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении за незаконную добычу недр. Гусеничный экскаватор изъят и помещен на штрафстоянку.

Материалы направлены для рассмотрения в региональное министерство промышленности, где также будет определена судьба изъятой техники.

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