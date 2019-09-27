Новости дня
Челябинская прокуратура пресекла незаконную добычу скальных пород
27 сентябрь 2019 (11:33)
УрБК, Челябинск, 27.09.2019. В Челябинске на участке рядом со Старосмолинским карьером незаконно добывали скальные породы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Добыча осуществлялась на участке недр местного значения, не предоставленного в пользование в установленном законом порядке с использованием гусеничного экскаватора под управлением машиниста из Узбекистана (имеет патент)», — говорится в сообщении.
В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении за незаконную добычу недр. Гусеничный экскаватор изъят и помещен на штрафстоянку.
Материалы направлены для рассмотрения в региональное министерство промышленности, где также будет определена судьба изъятой техники.
«Добыча осуществлялась на участке недр местного значения, не предоставленного в пользование в установленном законом порядке с использованием гусеничного экскаватора под управлением машиниста из Узбекистана (имеет патент)», — говорится в сообщении.
В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении за незаконную добычу недр. Гусеничный экскаватор изъят и помещен на штрафстоянку.
Материалы направлены для рассмотрения в региональное министерство промышленности, где также будет определена судьба изъятой техники.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Березовском выявили незаконную добычу скального грунта
- Директора челябинского предприятия будут судить за незаконную добычу щебня
- В Туринском районе предприниматель оштрафован за незаконную добычу песка для строительства автозаправки
- Компанию «Городок+» оштрафовали за незаконную добычу полезных ископаемых в Екатеринбурге
- В отношении ЗАО «Урал ТЭК» возбуждено уголовное дело за незаконную добычу подземных вод