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Минэкономразвития не поддержало запрет на досрочную смену пенсионного фонда

УрБК, Москва, 27.09.2019. Минэкономразвития РФ не поддерживает разрабатываемый ЦБ законопроект о заморозке досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и Пенсионным фондом России (ПФР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя министерства.



«По мнению Минэкономразвития России, предлагаемый законопроектом прямой запрет на подачу заявлений о переходе (досрочном переходе) граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой представителями застрахованных лиц, действующих на основании нотариально удостоверенной доверенности, может в ряде случаев привести к неоправданному ограничению прав и законных интересов застрахованных лиц», — заявили в министерстве.



Стоит отметить, что предложение Центробанка одобрили в Минфине.

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