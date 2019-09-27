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Минэкономразвития не поддержало запрет на досрочную смену пенсионного фонда

27 сентябрь 2019 (11:11)

УрБК, Москва, 27.09.2019. Минэкономразвития РФ не поддерживает разрабатываемый ЦБ законопроект о заморозке досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и Пенсионным фондом России (ПФР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

«По мнению Минэкономразвития России, предлагаемый законопроектом прямой запрет на подачу заявлений о переходе (досрочном переходе) граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой представителями застрахованных лиц, действующих на основании нотариально удостоверенной доверенности, может в ряде случаев привести к неоправданному ограничению прав и законных интересов застрахованных лиц», — заявили в министерстве.

Стоит отметить, что предложение Центробанка одобрили в Минфине.

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