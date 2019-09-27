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ММК поднялся на одну строчку в рейтинге крупнейших компаний России

27 сентябрь 2019 (10:29)

УрБК, Магнитогорск, 27.09.2019. Магнитогорский металлургический комбинат занял 26 место в рейтинге крупнейших российских компаний РБК-500 по итогам 2018 года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

За год комбинат с консолидированной выручкой в 2018 году 515 млрд руб. поднялся в списке рейтинга на один пункт.

«Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка). Для компаний финансового сектора (банки, страхование, биржа, НПФ и другие) в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности», — говорится в сообщении.

В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур. Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России, вошедших в рейтинг РБК-500, составила 85,5 трлн руб. — 82,3 % к размеру ВВП России в 2018 году.

Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долл. США, EBITDA — 2,418 млрд долл. США.

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