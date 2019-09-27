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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал соглашение НИИ МЧС России

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 26 сентября 2019 года подписал соглашение с всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ФГБУ ВНИИ ГОЧС) в ходе встречи с начальником учреждения Сергеем Диденко. Об этом сообщается на официальном портале города.



Цели данного соглашения — повышение эффективности реализации государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны.



«Сотрудничество сторон будет осуществляться по вопросам развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и обеспечения ее эксплуатации; подготовки различных категорий населения в области гражданской обороны; научно-методического сопровождения работ по внедрению в Екатеринбурге глобальных кампаний и инициатив ООН, в том числе — глобальной кампании по повышению устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!», — говорится в сообщении.



«Наши коллеги помогут нам не только в озвученных вопросах, но и в вопросах пропаганды, популяризации и распространении знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. Совместно с подразделениями администрации Екатеринбурга сотрудники МЧС будут проводить тренинги, организовывать лектории, научно-практические конференции и семинары. И, что немаловажно, одним из пунктов подписанного соглашения является пункт о гражданско-патриотическом воспитании детей и нашей молодежи, развитии различных видов творчества. Уверен, подрастающее поколение охотно примет самое активное участие в различных спортивных и учебно-спасательных мероприятиях», — подчеркнул Александр Высокинский.

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