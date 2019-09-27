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«Уральские авиалинии» будут летать из Казани в Екатеринбург и Харбин
27 сентябрь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В год 70-летия с момента образования Китайской Народной республики авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению рейсов из Казани в Харбин с посадкой в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям в период с 27 октября 2019 года до 22 марта 2020 года.
Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262. Стоимость авиабилетов на рейс Казань — Екатеринбург — от 3 тыс. 915 руб. в одну сторону и от 7 тыс. 830 руб. — туда/обратно. Соответственно, на рейс Казань — Харбин билет стоит от 15 тыс. руб. в одну сторону и от 28 тыс. 500 руб. — туда/обратно.
«Харбин — самый «русский» город Поднебесной особенно прекрасен зимой, когда проходит выставка снежных и ледовых скульптур. В Харбине можно увидеть самый большой на востоке православный собор — Софийский; самый масштабный и высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция; самую длинную пешеходную улицу во всей Азии — Центральную, где преобладает европейская архитектура. Такое смешение стилей произошло в результате слияния Европы и Азии в этом торговом городе. Казань — крупнейший промышленный и финансовый центр Татарстана. Город с тысячелетней историей, в котором смешались культуры, религии, архитектурные памятники и стили. Обязательно нужно погладить Казанского кота на удачу, заглянуть в местный Кремль и прогуляться до Дворца земледельцев», — сообщает пресс-служба.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям в период с 27 октября 2019 года до 22 марта 2020 года.
Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262. Стоимость авиабилетов на рейс Казань — Екатеринбург — от 3 тыс. 915 руб. в одну сторону и от 7 тыс. 830 руб. — туда/обратно. Соответственно, на рейс Казань — Харбин билет стоит от 15 тыс. руб. в одну сторону и от 28 тыс. 500 руб. — туда/обратно.
«Харбин — самый «русский» город Поднебесной особенно прекрасен зимой, когда проходит выставка снежных и ледовых скульптур. В Харбине можно увидеть самый большой на востоке православный собор — Софийский; самый масштабный и высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция; самую длинную пешеходную улицу во всей Азии — Центральную, где преобладает европейская архитектура. Такое смешение стилей произошло в результате слияния Европы и Азии в этом торговом городе. Казань — крупнейший промышленный и финансовый центр Татарстана. Город с тысячелетней историей, в котором смешались культуры, религии, архитектурные памятники и стили. Обязательно нужно погладить Казанского кота на удачу, заглянуть в местный Кремль и прогуляться до Дворца земледельцев», — сообщает пресс-служба.
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