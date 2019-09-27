Новости дня

«Уральские авиалинии» будут летать из Казани в Екатеринбург и Харбин





Как сообщает пресс-служба перевозчика, новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям в период с 27 октября 2019 года до 22 марта 2020 года.



Приобрести авиабилеты можно на сайте



«Харбин — самый «русский» город Поднебесной особенно прекрасен зимой, когда проходит выставка снежных и ледовых скульптур. В Харбине можно увидеть самый большой на востоке православный собор — Софийский; самый масштабный и высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция; самую длинную пешеходную улицу во всей Азии — Центральную, где преобладает европейская архитектура. Такое смешение стилей произошло в результате слияния Европы и Азии в этом торговом городе. Казань — крупнейший промышленный и финансовый центр Татарстана. Город с тысячелетней историей, в котором смешались культуры, религии, архитектурные памятники и стили. Обязательно нужно погладить Казанского кота на удачу, заглянуть в местный Кремль и прогуляться до Дворца земледельцев», — сообщает пресс-служба. УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В год 70-летия с момента образования Китайской Народной республики авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению рейсов из Казани в Харбин с посадкой в Екатеринбурге.Как сообщает пресс-служба перевозчика, новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям в период с 27 октября 2019 года до 22 марта 2020 года.Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com , в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262. Стоимость авиабилетов на рейс Казань — Екатеринбург — от 3 тыс. 915 руб. в одну сторону и от 7 тыс. 830 руб. — туда/обратно. Соответственно, на рейс Казань — Харбин билет стоит от 15 тыс. руб. в одну сторону и от 28 тыс. 500 руб. — туда/обратно.«Харбин — самый «русский» город Поднебесной особенно прекрасен зимой, когда проходит выставка снежных и ледовых скульптур. В Харбине можно увидеть самый большой на востоке православный собор — Софийский; самый масштабный и высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция; самую длинную пешеходную улицу во всей Азии — Центральную, где преобладает европейская архитектура. Такое смешение стилей произошло в результате слияния Европы и Азии в этом торговом городе. Казань — крупнейший промышленный и финансовый центр Татарстана. Город с тысячелетней историей, в котором смешались культуры, религии, архитектурные памятники и стили. Обязательно нужно погладить Казанского кота на удачу, заглянуть в местный Кремль и прогуляться до Дворца земледельцев», — сообщает пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:25</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» будут летать из Казани в Екатеринбург и Харбин</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В год 70-летия с момента образования Китайской Народной республики авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению рейсов из Казани в Харбин с посадкой в Екатеринбурге. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090191-uralskie-avialinii-budut-letat-iz-kazani-v-ekaterinburg-i-harbin.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: