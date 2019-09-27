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В Екатеринбурге компанию «Кашалот» оштрафовали на 70 тыс. рублей за незаконный прием на работу бывшего госслужащего

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В Екатеринбурге ООО «Транспортная компания «Кашалот» приняло на работу бывшего госслужащего и не сообщило об этом бывшему работодателю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Предприятие осенью 2018 года приняло на работу в качестве специалиста по расчетам женщину, которая до июля 2017 года состояла в должности государственного налогового инспектора Инспекции ФНС по городу Набережные Челны Республики Татарстан.



«Согласно требованиям закона, работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы в течение двух лет после его увольнения, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы», — говорится в сообщении.



В свою очередь, транспортная компания своевременно и надлежащим образом не уведомила бывшего работодателя о принятии на работу данной сотрудницы.



Юрлицу и специалисту по управлению персоналом назначены штрафы на общую сумму в размере 70 тыс. руб. за правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного или муниципального служащего».



Постановления вступили в законную силу, в настоящее время штрафы оплачены.

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