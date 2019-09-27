Новости дня
В Екатеринбурге компанию «Кашалот» оштрафовали на 70 тыс. рублей за незаконный прием на работу бывшего госслужащего
27 сентябрь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. В Екатеринбурге ООО «Транспортная компания «Кашалот» приняло на работу бывшего госслужащего и не сообщило об этом бывшему работодателю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предприятие осенью 2018 года приняло на работу в качестве специалиста по расчетам женщину, которая до июля 2017 года состояла в должности государственного налогового инспектора Инспекции ФНС по городу Набережные Челны Республики Татарстан.
«Согласно требованиям закона, работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы в течение двух лет после его увольнения, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы», — говорится в сообщении.
В свою очередь, транспортная компания своевременно и надлежащим образом не уведомила бывшего работодателя о принятии на работу данной сотрудницы.
Юрлицу и специалисту по управлению персоналом назначены штрафы на общую сумму в размере 70 тыс. руб. за правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного или муниципального служащего».
Постановления вступили в законную силу, в настоящее время штрафы оплачены.
Предприятие осенью 2018 года приняло на работу в качестве специалиста по расчетам женщину, которая до июля 2017 года состояла в должности государственного налогового инспектора Инспекции ФНС по городу Набережные Челны Республики Татарстан.
«Согласно требованиям закона, работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы в течение двух лет после его увольнения, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы», — говорится в сообщении.
В свою очередь, транспортная компания своевременно и надлежащим образом не уведомила бывшего работодателя о принятии на работу данной сотрудницы.
Юрлицу и специалисту по управлению персоналом назначены штрафы на общую сумму в размере 70 тыс. руб. за правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного или муниципального служащего».
Постановления вступили в законную силу, в настоящее время штрафы оплачены.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Челябинскгоргаз» оштрафовали за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего
- ООО «Свежий ветер СВ» оштрафовано за нарушение антикоррупционного законодательства
- Директор ООО «Снаб-Трейдинг» оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства
- Руководители ООО «ПромСтройИнвест», ООО «Гарант» оштрафованы за заключение с бывшим государственным служащим трудового договора
- ЗАО «Атомэнергоснаб» оштрафовано за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции