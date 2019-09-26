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На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган будет организовано реверсивное движение
26 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Свердловская железная дорога с 21.00 26 сентября до 03.00 27 сентября организует реверсивное движение автотранспорта через переезд на 55-м км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган (вблизи поселка Марамзино). Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».
«Работы проводят специалисты «Свердловской железной дороги». Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.
«Работы проводят специалисты «Свердловской железной дороги». Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении.
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