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Почти все объекты социальной сферы Екатеринбурга подключены к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Сегодня, 26 сентября, в Екатеринбурге завершается третий этап подключения к теплоснабжению. Соответствующая информация опубликована на официальном портале муниципалитета.



По последним данным, в городе отопление уже включено в 392 из 443 детских садов (88,5%), 165 из 177 школ (93,2%), 165 из 180 объектах здравоохранения (91,7%). В целом по социальной сфере эта цифра составляет 90,1%. В жилом фонде подключено 6 тыс. 385 из 7 тыс. 945 домов, что составляет 80,4%.



«Работы на социальных объектах ведутся в круглосуточном режиме, без выходных, с опережением графика, и до 1 октября будет обеспечено их полное подключение к теплоисточникам», — говорится в сообщении.



По всем вопросам, связанным с отоплением домов, жители Екатеринбурга должны обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 005 (для стационарных телефонов), 222-30-05 (для всех типов телефонов) или в районные штабы, возглавляемые заместителями глав администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.

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