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Водителей Свердловской области предупредили о наледи на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются осадки и понижение температуры воздуха, что может стать причиной появления наледи на дорогах, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.



По прогнозам синоптиков, температура воздуха понизится до -2 градусов, в дневное время ожидается потепление до 6-9 градусов выше нуля.



«Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция призывает водителей изменить стиль управления автомобилем: необходимо двигаться с пониженной скоростью, избегая резких маневров на дороге, а также позаботиться о подготовке своего автомобиля к зимнему сезону», — говорится в сообщении.

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