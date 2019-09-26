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Группа ЧТПЗ принимает участие в выставке «Сургут. Нефть и Газ — 2019»
26 сентябрь 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Группа ЧТПЗ принимает участие в XXIV Международной специализированной выставке «Сургут. Нефть и Газ — 2019». В рамках мероприятия компания презентует уникальные разработки.
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, гости стенда смогут увидеть мультимедийную презентацию оборудования FRACTURA, применение которого улучшает нефтеотдачу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, и ознакомиться с образцами премиальных резьбовых соединений для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», которые производятся с использованием уникальных технологий и высокоточного оборудования на Первоуральском новотрубном заводе. Также Группа ЧТПЗ представит посетителям выставки уникальный проект «Белая скважина», включающий в себя подбор, производство, поставку и сервисное обслуживание оборудования для нефтедобычи.
Кроме того, на стенде Группы ЧТПЗ гости смогут совершить виртуальный тур по цехам Белой металлургии — «Железный Озон 32» и «Финишный центр» Первоуральского новотрубного завода, предприятие «ЭТЕРНО» и «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода.
«Группа ЧТПЗ ведет активную деятельность в крупнейшем нефтедобывающем регионе России — Западной Сибири, осуществляя поставки трубной продукции и оборудования для нефтедобычи, а также сервисное обслуживание месторождений. Для нашей компании участие в крупнейшей выставке этого региона — отличная возможность презентовать свою продукцию потенциальным клиентам и представителями ведущих компаний в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Ежегодно в выставке «Сургут. Нефть и Газ» принимают участие свыше 100 компаний и более 4,5 тыс. специалистов отрасли из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, гости стенда смогут увидеть мультимедийную презентацию оборудования FRACTURA, применение которого улучшает нефтеотдачу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, и ознакомиться с образцами премиальных резьбовых соединений для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», которые производятся с использованием уникальных технологий и высокоточного оборудования на Первоуральском новотрубном заводе. Также Группа ЧТПЗ представит посетителям выставки уникальный проект «Белая скважина», включающий в себя подбор, производство, поставку и сервисное обслуживание оборудования для нефтедобычи.
Кроме того, на стенде Группы ЧТПЗ гости смогут совершить виртуальный тур по цехам Белой металлургии — «Железный Озон 32» и «Финишный центр» Первоуральского новотрубного завода, предприятие «ЭТЕРНО» и «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода.
«Группа ЧТПЗ ведет активную деятельность в крупнейшем нефтедобывающем регионе России — Западной Сибири, осуществляя поставки трубной продукции и оборудования для нефтедобычи, а также сервисное обслуживание месторождений. Для нашей компании участие в крупнейшей выставке этого региона — отличная возможность презентовать свою продукцию потенциальным клиентам и представителями ведущих компаний в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Ежегодно в выставке «Сургут. Нефть и Газ» принимают участие свыше 100 компаний и более 4,5 тыс. специалистов отрасли из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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