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Российские МФО на треть увеличили кредитование малого и среднего бизнеса

26 сентябрь 2019 (16:46)

УрБК, Москва, 26.09.2019. Портфель микрозаймов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО) предприятиям малого и среднего бизнеса РФ, за последние 12 месяцев вырос на 29%. Об этом говорится в обзоре «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования» за II квартал 2019 года, который подготовил Банк России.

«В основе общего роста сегмента в том числе лежит стимулирующее регулирование: введение коэффициента, облегчающего нагрузку на капитал, а также изменение порядка формирования резервов», — говорится в исследовании.

Квартальный объем выданных займов увеличился на 2,7 млрд руб. (плюс 33% по сравнению с I кварталом 2019 года).

«В динамике объема выдач наблюдается ярко выраженная сезонность, связанная со сроками поступления целевых средств участникам госпрограмм», — сообщили аналитики ЦБ.

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