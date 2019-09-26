Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро снизился на 20 коп.
26 сентябрь 2019 (15:06)
УрБК, Москва, 26.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 10 коп. до 64,29 руб., евро снизился на 20 коп. до 70,38 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро снизился на 32 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро снизился на 7 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 21 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро снизился на 20 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 5 коп.