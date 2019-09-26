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В Екатеринбурге водитель через суд взыскал с мостостроителей более 230 тыс. руб. за разбитый автомобиль
26 сентябрь 2019 (14:27)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Водитель из Екатеринбурга взыскал с ООО «Мостстройпроект» 237 920 руб. за ремонт разбитого автомобиля, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В октябре 2018 года мужчина на своем автомобиле Hyundai Sonata ехал по дороге Косулино — Екатеринбург в направлении города. Подъехав к огражденному участку, водитель увидел, как ветер несет на его автомобиль дорожный барьер с левой стороны дороги. Потеряв управление, автомобиль врезался во временные дорожные ограждения, выехал на встречную полосу движения, где задней частью кузова столкнулся с автомобилем DAF.
Полагая, что вина за ДТП и нанесенный ущерб лежит на юридическом лице, установившем временные дорожные барьеры не по требованиям ГОСТа, водитель подал иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчина требовал взыскать с ответчика ООО «Мостстройпроект» стоимость ремонта (227 тыс. 396 руб.), расходы по оценке ущерба — 5 тыс. руб. и госпошлину — 5 тыс. 524 руб.
Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С решением районного суда не согласился ответчик и подал жалобу в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.
В октябре 2018 года мужчина на своем автомобиле Hyundai Sonata ехал по дороге Косулино — Екатеринбург в направлении города. Подъехав к огражденному участку, водитель увидел, как ветер несет на его автомобиль дорожный барьер с левой стороны дороги. Потеряв управление, автомобиль врезался во временные дорожные ограждения, выехал на встречную полосу движения, где задней частью кузова столкнулся с автомобилем DAF.
Полагая, что вина за ДТП и нанесенный ущерб лежит на юридическом лице, установившем временные дорожные барьеры не по требованиям ГОСТа, водитель подал иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчина требовал взыскать с ответчика ООО «Мостстройпроект» стоимость ремонта (227 тыс. 396 руб.), расходы по оценке ущерба — 5 тыс. руб. и госпошлину — 5 тыс. 524 руб.
Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С решением районного суда не согласился ответчик и подал жалобу в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.
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