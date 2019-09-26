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В Екатеринбурге водитель через суд взыскал с мостостроителей более 230 тыс. руб. за разбитый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Водитель из Екатеринбурга взыскал с ООО «Мостстройпроект» 237 920 руб. за ремонт разбитого автомобиля, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В октябре 2018 года мужчина на своем автомобиле Hyundai Sonata ехал по дороге Косулино — Екатеринбург в направлении города. Подъехав к огражденному участку, водитель увидел, как ветер несет на его автомобиль дорожный барьер с левой стороны дороги. Потеряв управление, автомобиль врезался во временные дорожные ограждения, выехал на встречную полосу движения, где задней частью кузова столкнулся с автомобилем DAF.



Полагая, что вина за ДТП и нанесенный ущерб лежит на юридическом лице, установившем временные дорожные барьеры не по требованиям ГОСТа, водитель подал иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчина требовал взыскать с ответчика ООО «Мостстройпроект» стоимость ремонта (227 тыс. 396 руб.), расходы по оценке ущерба — 5 тыс. руб. и госпошлину — 5 тыс. 524 руб.



Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С решением районного суда не согласился ответчик и подал жалобу в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:27</span><br /><strong>В Екатеринбурге водитель через суд взыскал с мостостроителей более 230 тыс. руб. за разбитый автомобиль</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Водитель из Екатеринбурга взыскал с ООО «Мостстройпроект» 237 920 руб. за ремонт разбитого автомобиля, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090174-v-ekaterinburge-voditel-cherez-sud-vzyskal-s-mostostroiteley-bolee-230-tys-rub-za-razbityy-avtomobil.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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