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Средний размер автокредита в Челябинской области вырос на 5,4%
26 сентябрь 2019 (13:46)
УрБК, Челябинск, 26.09.2019. Средний размер автокредита в Челябинской области с января по август 2019 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 677 тыс. 53 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В январе-августе 2019 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1 млн 112,3 тыс. руб.), Московской области (960,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (938,8 тыс. руб.).
При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Ставропольский край (+11,6%), Калужская область (+11%) и Санкт-Петербург (+10%).
В январе-августе 2019 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1 млн 112,3 тыс. руб.), Московской области (960,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (938,8 тыс. руб.).
При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Ставропольский край (+11,6%), Калужская область (+11%) и Санкт-Петербург (+10%).
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