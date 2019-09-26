Новости дня
Депутат гордумы Карпинска досрочно лишена полномочий из-за недостоверных сведений о доходах
26 сентябрь 2019 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Депутат гордумы Карпинска Мария Головина («Единая Россия») досрочно лишена полномочий из-за недостоверных сведений о доходах за 2016 и 2017 годы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий изучены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами думы шестого созыва на себя и членов их семей.
Также была проведена проверка соблюдения депутатами федерального законодательства о противодействии коррупции при соблюдении ограничений, запретов, исполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура Карпинска внесла в адрес председателя гордумы представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании думы депутатами принято решение о непрекращении досрочно полномочий депутата.
Прокурор Карпинска направил в Карпинский городской суд административное исковое заявление с требованием о признании незаконным решения городской думы и досрочном прекращении полномочий депутата. Карпинский городской суд удовлетворил административные исковые требования прокуратуры, признав незаконным решение думы, депутат досрочно лишена полномочий.
Судебный акт в законную силу еще не вступил.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий изучены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами думы шестого созыва на себя и членов их семей.
Также была проведена проверка соблюдения депутатами федерального законодательства о противодействии коррупции при соблюдении ограничений, запретов, исполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура Карпинска внесла в адрес председателя гордумы представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании думы депутатами принято решение о непрекращении досрочно полномочий депутата.
Прокурор Карпинска направил в Карпинский городской суд административное исковое заявление с требованием о признании незаконным решения городской думы и досрочном прекращении полномочий депутата. Карпинский городской суд удовлетворил административные исковые требования прокуратуры, признав незаконным решение думы, депутат досрочно лишена полномочий.
Судебный акт в законную силу еще не вступил.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутата гордумы Слободо-Туринского сельского поселения лишили мандата за недостоверные сведения о доходах
- Депутата гордумы Среднеуральска лишили мандата из-за недостоверных сведений об имуществе
- Депутата Волчанской гордумы лишили мандата из-за недостоверных сведений о доходах
- Председателя Асбестовской городской думы лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах и расходах
- Полномочия двух депутатов думы Горноуральского городского округа прекращены досрочно за нарушение антикоррупционного законодательства