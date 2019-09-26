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Депутат гордумы Карпинска досрочно лишена полномочий из-за недостоверных сведений о доходах

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Депутат гордумы Карпинска Мария Головина («Единая Россия») досрочно лишена полномочий из-за недостоверных сведений о доходах за 2016 и 2017 годы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий изучены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами думы шестого созыва на себя и членов их семей.



Также была проведена проверка соблюдения депутатами федерального законодательства о противодействии коррупции при соблюдении ограничений, запретов, исполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».



Ранее по факту выявленных нарушений прокуратура Карпинска внесла в адрес председателя гордумы представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании думы депутатами принято решение о непрекращении досрочно полномочий депутата.



Прокурор Карпинска направил в Карпинский городской суд административное исковое заявление с требованием о признании незаконным решения городской думы и досрочном прекращении полномочий депутата. Карпинский городской суд удовлетворил административные исковые требования прокуратуры, признав незаконным решение думы, депутат досрочно лишена полномочий.



Судебный акт в законную силу еще не вступил.

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