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Избирательная комиссия Екатеринбурга провела первое заседание по организации общегородского опроса

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга провела первое заседание по организации общегородского опроса по выбору площадок для строительства собора святой Екатерины. Об этом сообщается на официальном портале города.



Были рассмотрены основные организационные вопросы, связанные с предстоящим 13 октября 2019 года общегородским голосованием. В частности, Комиссия приняла решение об использовании собственных бланков и печати, о календаре основных мероприятий опроса, о распределении обязанностей членов комиссии. Кроме того, утвержден порядок информирования горожан, установлено число лиц, осуществляющих опрос жителей Екатеринбурга на специальных пунктах проведения опроса, и составлен их список.



На заседании гордумы 24 сентября депутаты приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого будет выбрано место строительства собора святой Екатерины.



Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

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