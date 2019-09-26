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В отношении руководителя невьянского МУП «Территория» возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Невьянское МУП «Территория» не перечисляло денежные средства, собранные с населения и юридических лиц, Свердловскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс». В результате поставщику электроэнергии нанесен ущерб в размере 10,2 млн руб.



По сообщению пресс-службы ресурсоснабжающей компании, руководитель организации перенаправлял собранные с клиентов средства на счета аффилированных лиц.



По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

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